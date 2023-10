Start-up aus NÖ eröffnet „Weinkeller für jeden“

Ein gutes Achterl Wein am Abend - ein kleiner Luxus, den sich viele Österreicherinnen und Österreicher ab und zu gerne gönnen. Das Start-up T&D Agri GmbH aus Niederösterreich möchte das mit der neuen Plattform trade&drink nun unkomplizierter machen - vor allem für all jene Genießer, die keinen eigenen Weinkeller haben. Das Start-up will Weinliebhabern ermöglichen, edle Tropfen zu erwerben, zu handeln und zu lagern.