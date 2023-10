Volksbefragung hat nun gerichtliches Nachspiel

Doch wenige Wochen nach der Befragung ermittelte plötzlich die Staatsanwaltschaft. Denn beim Urnengang in St. Leonhard im Pitztal soll nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Drei Mitglieder der Wahlbehörde sollen bei der Abstimmung getrickst haben. „Ihnen wird vorgeworfen, dass sie sich von 17 Wahlberechtigten eine Vollmacht haben ausstellen lassen, deren Wahlkarten bei der Gemeinde entgegengenommen und in ihrem Namen für den Zusammenschluss abgestimmt haben“, so die Anklagebehörde. Die 17 Wahlberechtigten selbst sollen die Wahlkarten nie zu Gesicht bekommen haben.