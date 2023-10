Berufsfeuerwehr gibt Einblicke in ihren Alltag

Das Interesse ist groß. Schon am Sonntagvormittag war das Areal der Berufsfeuerwehr in Klagenfurt mit Gästen voll. Die Mitglieder der Feuerwehr zeigen, wie es geht und lassen vor allem auch die Kleinen mal mitanpacken. Auch ein Klettergerüst, eine Hüpfburg sind aufgebaut. Das Einsatzgebiet der Feuerwehren ist groß, das sieht man vor allem bei den Ständen, wo Materialien der Wasserrettung, der Luftrettung und Co. präsentiert und erklärt werden. Vorbeischauen lohnt sich.