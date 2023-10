Alkolenker (21) stürzte mit Traktor über Böschung

Heftiger Unfall am Samstagabend in Lermoos im Außerfern! Ein 21-jähriger Einheimischer wollte nach einem Telefonat sein Handy in der Hosentasche verstauen. Dabei kam er von der Straße ab und stürzte eine steile Böschung hinab. Der Traktor überschlug sich, der Lenker wurde erheblich verletzt.