Öffis „schnuppern“ mit neuen Gratis-Tickets

Mit den Öffis in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland unterwegs sein - und das noch dazu kostenlos - können demnächst die Menschen in Mattersburg. Die Stadtgemeinde ist gerade dabei, VOR-Schnuppertickets zu erwerben, welche in weiterer Folge der Bevölkerung gratis zur Verfügung gestellt werden. Gültig sind diese übertragbaren Fahrscheine in der gesamten Ostregion.