Nun auch Schells Tochter: „Ich wurde missbraucht“

In ihrem neuen Buch hatte seine Nichte Marie Theres Relin (57) vor wenigen Tagen ein dunkles Familiengeheimnis gelüftet: Sie wirft ihrem Onkel, dem 2014 verstorbenen Schauspieler Maximilian Schell, vor, sie als Teenager sexuell missbraucht zu haben. „Ich wurde als 14-Jährige von meinem Onkel sexuell missbraucht, verführt, entjungfert - ohne Gewalt, aber gegen meinen Willen“, so Relin in dem Buch, aus dem die Zeitschrift „Bunte“ als Erste zitierte.