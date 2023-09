Sturm mehr als ein rotes Tuch für die WSG Tirol

„Sturm hat sich extrem entwickelt, kratzt ja mittlerweile am Salzburger Thron“, streut Thomas Silberberger dem morgigen Gegner Rosen. Was macht es für den Underdog aus den Bergen aber so schwer gegen die „Blackies“, die mittlerweile nicht weniger als acht Teamspieler in ihren Reihen haben? „Sie attackieren extrem früh, agieren in diesen Phasen extrem intensiv. Bei den zweiten Bällen ist Sturm sowieso die Nummer eins.“ Macht es in Summe richtig ungemütlich.