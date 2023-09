Führt neue Monsterstraße durchs Wohngebiet?

Unter „Einfach gut Wohnen“ wurde der Wohnbau entlang der Pfalzgasse angepriesen. Auf den Illustrationen sieht man in einem großen Park spielende Kinder. Was man nicht sieht, ist eine 18 Meter breite Stadtstraße von den Dimensionen einer Schnellstraße. Doch genau eine solche könnte hier schon in wenigen Jahren für ein deutlich anderes Bild sorgen. Und in der benachbarten Siedlung an der Podhagskygasse ist diese Angst allgegenwärtig.