Drei Feuerwehren ziehen jetzt unter ein Dach

Investitionen in Millionen-Höhe

Ordentlich investiert wird auch in Wiener Neustadt. Dort fließen knapp fünf Millionen Euro in den Ausbau der Feuerwehrzentrale am Babenbergerring. Dabei wird die Fahrzeughalle aufgestockt, die bestehenden Räumlichkeiten adaptiert und die Haustechnik modernisiert. „Nach mehr als 40 Jahren haben sich die Anforderungen verändert“, weiß Kommandant Christian Pfeiffer. Weil durch die Baustelle keine Parkplätze im Innenhof zur Verfügung stehen, müssen die Florianis auf öffentliche Stellflächen ausweichen: „Wir bitten um Verständnis.“