Mit der „Krone“ pures Gold gewinnen

Jetzt haben Sie die Chance, als „Krone“ Leser beim Fest für Sparer:innen dabei zu sein. Wir verlosen 25x2 Tickets für das Fest am 18. Oktober um 18:30 in der im Oberbank Zentrum Salzburg in der Alpenstraße 98 in 5020 Salzburg. Aber damit noch nicht alles! Zusätzlich erhalten von den Ticketgewinnern drei Personen auch noch Goldbarren (1x 10 g: 641 Euro, 1x 5 g: 337 Euro und 1x2 g 147 Euro; Wert der Goldbarren per 21. 09.2023).