Steirer vom Hof geklagt - kann jemand helfen?

Wenn Verzweiflung ein Gesicht hätte, wäre es möglicherweise das dieser Mindestpensionistin. Weinend klammert sie sich an ihre Ziegen, schluchzt in ihr Fell. Psychisch ist sie am Ende - körperlich sowieso. Ein Geschwulst verdeckt ihren Hals, riesig, wenn es so weiterwächst, ist es bald so groß wie ein Fußball. Die Hände zeugen von der Arbeit.