Jetzt werden Investoren für die Koralpe gesucht

Die Gesellschaft, der zehn Investoren angehören, habe mit der Forstverwaltung von Ingrid Flick im Sommer einen Vertrag abgeschlossen. „Wir werden alle Schlepplifte in Betrieb nehmen“, so Karner. Die Burgstallofenbahn, die 2021 stillgelegt worden ist, wird aber nicht eingeschaltet. „Da müssen wir noch sehen, was die Zukunft bringen wird“, sagt Gesellschafter Franz Stenitzer. Die Einnahmen würden die Kosten für diese Bahn von 300.000 Euro pro Winter nicht decken.