Eine urtümliche Aussichtsloge über dem Achensee

Anschließend geht es ohne wesentliche Höhenänderung unter der spektakulären Durrawand dahin, in der Folge zeigt sich erstmals richtig der Achensee. Zuletzt zieht der Steig im freien Wiesengelände empor zu unserem Ziel. Bei den zahlreichen Gebäuden – die alte Sennhütte stammt aus 1664 – gibt es genügend Möglichkeiten, die Herbstsonne sowie Speis und Trank zu genießen. Wir schauen zum See und in mehrere Karwendeltäler, im Süden präsentiert sich der Olperer.