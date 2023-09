Innsbrucker Stadt-FPÖ sieht ihre Zeit gekommen

Auch die letzten politischen Mitstreiter der 1980er-Jahre verabschieden sich in die Polit-Pension, nur einer mischt noch immer mit: „Last man standing“ Rudi Federspiel. Kampfeslustig saß er am Donnerstag mit seinen 74 Jahren am Podium und gab gemeinsam mit Landesparteichef Markus Abwerzger, Klubchefin im GR Andrea Dengg und BM-Kandidat Markus Lassenberger das Wahlziel für die Gemeinderatswahl aus: