Nüchtern betrachtet alles andere als berauschend

Es brauche kein Alkoholverbot, denn das würde so aussehen, als hätte man ein Alkoholproblem (FP & FI). Gut, dass es kein Verbot (oder doch?) für Beleidigungen, Zwischenrufe, Nicht-Ausredenlassen, etc. gibt – sonst würde es ja so aussehen, als hätte der Gemeinderat ein Respekt-Problem. Nach langer und mühsamer Diskussion ist BM Georg Willi (Grüne) am Ende übrigens eingefallen, dass er als Hausherr ein Alkoholverbot aussprechen kann – gesagt, getan. Ganz einfach! Der Antrag wurde von Mesut Onay (ALI) daher zurückgezogen.