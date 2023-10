Kinder- & Jugendmedizin: Was Eltern wissen sollten

Wie schaut es mit den im Eltern-Kind-Pass vorgesehenen Impfungen aus? „Sie haben mehr oder weniger einen Fahrplan in der Hand“, betont Dr. Krauter, wie wichtig es ist, sich daran auch zu halten. Es sei jedenfalls gut, bestimmte Impfungen im vorgeschlagenen Zeitraum durchzuführen, damit die Kinder auch eine entsprechende Immunität entwickeln. „Weil das Kind natürlich noch nicht gegen alle Viren, Bakterien und andere Erreger gefeit ist“, so der ÖGK-Chefarzt. Das Kind nehme ein bisschen was von der Mutter mit und auch noch was von der Muttermilch über einen gewissen Zeitraum, doch im ersten Lebensjahr sei diese Immunität „mehr oder weniger aufgebraucht, und da muss dann die eigene Immunität aufgebaut werden“.