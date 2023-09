Schläge und Tritte: Hertha-Profi tut‘s „sehr leid“

Der Torhüter vom deutschen Zweitligisten war im Rahmen eines Trainingslagers in Zell am See in eine Schlägerei verwickelt worden. Gersbeck hatte sich während dem Camp aus dem Hotel geschlichen, um mit mitgereisten Fans der Mannschaft feiern zu gehen. In einem Lokal kam es dann zu einer Auseinandersetzung mit einem 22-jährigen Pinzgauer, die am Ende komplett eskalierte. Auf Provokationen soll der Goalie mit Gewalt reagiert haben: Zweimal habe er seinem Kontrahenten ins Gesicht geschlagen, heißt es in der Anklageschrift. Nachdem das Opfer zu Boden gefallen war, soll Gersbeck nicht aufgehört und mit dem Fuß gegen den Pinzgauer getreten haben. Das Opfer erlitt mehrere Brüche im Gesichtsbereich.