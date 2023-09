Angelina Jolie: „Meine Kinder haben mich gerettet“

„Kinder zu haben, hat mich gerettet.“ In einem neuen Interview mit dem Magazin „Vogue“ gibt Angelina Jolie einen ungewohnt intimen Einblick in ihr aufgewühltes Seelenleben. Die 48-Jährige deutet an, dass für sie Mutterschaft bisher wie ein rettender Anker während des schmutzigen Scheidungskrieges gegen Ex Brad Pitt war.