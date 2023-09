„Wochenendrebellen“: Ball und Welt sind rund

Bereits im Kleinkindalter wurde bei Mircos Sohn das Asperger-Syndrom diagnostiziert, eine Form des Autismus, bei der der Betroffene nicht selten spezielle Interessen entwickelt, die er dann mit geradezu manischer Begeisterung verfolgt. Bei Jason (Cecilio Andresen) ist es Fußball, ein Faible, das der Großvater (Joachim Król) geweckt hat. Und so tourt der Zehnjährige Wochenende für Wochenende per Bahn mit seinem Vater (Florian D. Fitz) durch die gesamte Bundesrepublik und besucht sämtliche Stadien der drei Profi-Ligen, um seinen Lieblingsfußballverein zu eruieren. Ein Mission, die er an zig Kriterien festmacht...