Sasha über Partynächte, Selbstzweifel & neue Musik

„This Is My Time. This Is My Life“ - so heißt das neueste Album von Sasha, auf dem er nicht nur Klassiker wie „If You Believe“ neu interpretiert, sondern auch Songs von Weltstars wie P!NK covert. Welcher Moment seiner Karriere am prägendsten war? Mit welchem TV-Star musste er nach einer ausgiebigen Partynacht um 6 Uhr früh „hinausgefegt“ werden? Wie überlebt man im Showbusiness und welche Träume hat er für die Zukunft? krone.tv-Moderatorin Birgit Waldsam hat den überaus sympathischen Künstler bei der Starnacht in der Wachau getroffen und mit ihm darüber geplaudert.