Kommission streicht komplettes Tierschutzpaket

Zuletzt hatte die Bürgerinitiative „End the Cage Age“ über 1,3 Millionen Unterschriften gesammelt, um ein Ende der Käfighaltung in Europa einzuleiten. Thomas Waitz, EU-Abgeordneter und Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei, sagt: "Tierschutz ist das neueste Bauernopfer der Volkspartei. Der Vorschlag liegt fix und fertig in der Lade der Kommission.