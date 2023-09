Durch die Nockis mit dem Skikaiser

Herbstzeit ist Wanderzeit und der Franz Klammer-Wandertag für viele bereits eine lieb gewonnene Tradition, denn nirgends kommt man dem Skikaiser näher, als beim Wandern. Heuer ist es am Sonntag, dem 15. Oktober so weit. Mit der Kaiserburgbahn geht es ab 8 Uhr hinauf auf die Kaiserburg, wo um 10 Uhr eine Bergmesse stattfindet, bevor die genussvolle Wanderung beginnt, an der auch mehrere Promis und Skistars teilnehmen werden.