100 Jahre Disney: Mitfeiern und Lesestoff gewinnen

Zum Einstimmen in die Feierlichkeiten ist bereits das Sonder-LTB „Disney 100“ erschienen. Dieses LTB reist in die Vergangenheit und in die Zukunft zugleich! Auf Basis von acht legendären Disney-Kurzfilmen wurden neue Geschichten entwickelt, die den Zauber von damals innehaben und uns ganz neue Perfektiven aufzeigen! Ein einzigartiger Lesespaß!