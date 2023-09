Austria - Red Bull: Derby verlief friedlich

„Grödig mehr als ein Ausweichstation“

Bürgermeister-Stellvertreter Berhnard Auinger meldet sich am Tag nach dem Spiel zu Wort und betont, dass das Stadion in Grödig bestens für die zweite Liga geeignet sei. „Nun wird es höchst an der Zeit, dass wir gemeinsam mit der Austria Salzburg für den Fall eines Aufstiegs in die 2. Liga die notwendigen Vorkehrungen treffen. Der Standort Maxglan wird auf alle Fälle für den Nachwuchs und die zweite Mannschaft bestehen bleiben. Eine 2. Liga-taugliche Spielstätte wird es in Maxglan aus meiner Sicht nicht geben. Grödig hat gestern bewiesen, dass es zweite Liga kann. Daher sollten wir rasch an einer Lösung für die Austria arbeiten. Präsident Haas und Bürgermeister Schober sind für den Sport gute Partner, eine Lösung scheitert bisher an der Salzburger ÖVP. Ich hoffe nach den guten Erfahrungen mit dem Salzburger Spiel des Jahres auf ein rasches Einlenken im Sinne des Sports. Das haben sich die Verantwortlichen der Austria und ihre leidenschaftlichen Fans verdient“, sagt Auinger.