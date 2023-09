Toniebox Starterset zum Mighty-Kinostart gewinnen

In Adventure City schlägt ein Meteorit ein - und verleiht den Mitgliedern der Paw Patrol im neuen Animationshit „Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm“ übernatürliche Kräfte. So wird die animierte Welpentruppe zur mächtigen Mighty Patrol. Der Erzfeind der Hündchen, Bürgermeister Besserwisser, bricht derweil aus dem Gefängnis aus. Wir verlosen zum Kinostart (ab 29.09.) ein Toniebox Starterset in blau mit Kreativ-Tonie sowie drei Tonies von „Paw Patrol“ und 2 Kinogutscheine!