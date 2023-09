Darum heiratete Joan Collins ihren Vergewaltiger

„Ich hatte nie vorher einen Penis gesehen!“ Vor einem Jahr schockte sie in einer Dokumentation die Welt, als sie verriet, dass sie von ihrem ersten Ehemann als Teenager vergewaltigt wurde. In einem Interview mit „The Guardian“ enthüllt Joan Collins jetzt, warum sie ihren Peiniger Maxwell Reed hinterher geheiratet hatte. Und dass sie sich scheiden ließ, weil dieser sie wie ein Zuhälter an andere Männer verkaufen wollte.