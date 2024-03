„Auf diese Unterstützung kann ich mich verlassen“

Pressearbeit durch Vollprofis

Zum Glück hat dies auch das Sportland NÖ erkannt. Niederösterreichischen Spitzensportlern wird daher bei der Medienbetreuung unter die Arme gegriffen. Mit der Agentur „Spotone“ hat man dafür einen idealen Partner, der bei den Sportlern besonders hoch angesehen ist. „Dieses professionelle Umfeld ist für uns Sportler essenziell und sicher auch ein Mitgrund, warum es bei uns aktuell so gut läuft“, bestätigen auch die beiden Beachvolleyball-Schwestern Dorina und Ronja Klinger. „Dank der Unterstützung können wir wichtige Aufgaben wie die Pressearbeit an Vollprofis abgehen. So werden die Medien höchst professionell mit Infos versorgt und wir können uns auf unseren eigentlichen Job am Sand konzentrieren.“