Mit Auto gegen Geländer, doch Insassen flüchteten

Der 31-Jährige aus Roßleithen war mit seinem Auto am Samstagabend auf der B 138 von Spital am Pyhrn Richtung Windischgarsten unterwegs, am Beifahrersitz saß ein 36-Jähriger aus St. Pankraz. In einer Rechtskurve kam das Duo von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Brückengeländer.