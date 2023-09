Grasser: „Ich lebe mit der Familie an der Strecke“

Die Entwicklung im Motorsport:Die nicht so brauchbare Erfindung - auch im Motorsport - war und ist der Computer. Die alten Genies von früher, wie ein Colin Chapman, haben mit wenig Geld ganz viel geschafft. Heute ist eher so, dass die Verantwortlichen mit viel Geld wenig machen. Der Flair ist durch das Computerzeitalter sicher verloren gegangen. Heute gibt es im Rennsport oft Menschen, die sitzen ihr Leben lang beim Außenspiegel, entwickeln ihr Ding ohne jemals das ganze Auto zu sehen. Das ist bei uns in der DTM und im Team ein bisschen schöner. Man kann alles machen, in jeden Bereich. Ich bin bei den Rennen genauso mit den Reifenleuten wie mit jedem Mechaniker zusammen. Ich will überall verstehen, was passiert. Ich will mich überall auskennen - das ist meine Leidenschaft.