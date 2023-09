Rapper MHD zu zwölf Jahren Haft verurteilt

23-Jähriger verprügelt und niedergestochen

Die Verurteilten sollen im Juli 2018 in der Pariser Innenstadt einen 23-Jährigen verprügelt und niedergestochen worden. Der junge Mann erlag seinen schweren Verletzungen. Die Ermittler gingen von einer Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Gangs zweier Stadtteile aus. In der Gegend des Tatorts wurde das Auto Syllas gesehen, zudem identifizierten mehrere Zeugen laut Ermittlungsakten den Rapper an seiner Frisur bzw. seiner Kleidung. Ein Gericht befand den 39-Jährigen nun der Beteiligung am Mord für schuldig.