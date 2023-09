Mann stürzte drei Meter in Tiefe - schwer verletzt

Zu einem fürchterlichen Arbeitsunfall kam es am Samstagvormittag in Iselsberg (Tirol)! Ein 27-jähriger Einheimischer dürfte bei Arbeiten am Haus auf der nassen Leiter ausgerutscht sein und mehrere Meter in die Tiefe gestürzt sein. Er wurde ins LKH Klagenfurt geflogen.