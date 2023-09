Sängerin Kylie Minogue genießt ihr Single-Dasein

Jetzt tauchen die Kids so richtig tief in meine Geschichte und in meinen Katalog ein. Die sind total neugierig und entdecken gerade ,Can‘t Get You Out Of My Head‘, ein über zwanzig Jahre altes Lied. So viele Leute, die noch nie von mir gehört haben, machen gerade dank ,Padam Padam‘ zum ersten Mal Bekanntschaft mit mir.“