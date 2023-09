Camping-Gaskartusche in Wohnung explodiert

Zum folgenschweren Missgeschick kam es gegen 13.40 Uhr in einer Wohnung in Tösens. Ein 50-jähriger Mann wollte die Gaskartusche seines Campingkochers tauschen, als sich plötzlich ein unkontrollierter Brand entwickelt hatte. „Der Mann ließ instinktiv die brennende Kartusche fallen. Diese explodierte am Fußboden und durch die Druckwelle wurde eine eingemauerte Scheibenfront mit zwei Fenstern sowie die Terrassentür aus der Verankerung gerissen“, heißt es seitens der Polizei.