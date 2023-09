Emotion pur & stolze VIPs: Leona Königs großer Tag

„Man weiß, Leona wird nicht lockerlassen, bis die Kinder alle Erfolg haben“, so SK-Rapid-Präsident Alexander Wrabetz, sichtlich stolz auf seine Partnerin. Clemens Unterreiner, selbst frischgebackener Kammersänger, erinnerte sich an seine Ehrung und meinte emotional: „Sie steckt so viel Herzblut in ihre Arbeit - das spürt man einfach.“ Leona König selbst war sichtlich gerührt und verriet ihren Herzenswunsch für die Zukunft. Sehen Sie eine emotionale Verleihung und stolze Promis im Video!