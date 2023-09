Weltberühmtes Wiener Wahrzeichens als NFT gewinnen

Ein Wahrzeichen Wiens für zu Hause gewinnen

Die mit einem Echtheitszertifikat versehenen NFTs der Ankeruhr sind für all jene interessant, die ein Stück dieses Wiener Wahrzeichens mit nach Hause nehmen möchten. Die limitierte Auflage von 3600 Stück und die Einzigartigkeit der NFTs machen sie zu einem begehrten Sammlerstück.



Mit krone.at können auch Sie sich digitale Unikate der berühmten Sehenswürdigkeit sichern: Wir verlosen 5, 3 oder 1 der limitierten NFTs in den Kategorien Gold, Silber und Bronze - inklusive eines ganz besonderen Goodies obendrauf! Denn als besonderes Highlight kommen alle Besitzer eines Ankeruhr-NFT in den Genuss einer exklusiven Führung in die Ankeruhr, die regulär nicht gebucht werden kann.