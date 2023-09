E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 52-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Freitag bei einer Kollision mit einem Pkw in Salzburg schwer verletzt worden. Eine 29-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Wagen laut eigenen Angaben bei grün in eine Kreuzung und auf Höhe der Verkehrsinsel kam es zu dem Zusammenstoß von Auto und E-Scooter. Der 52-Jährige wurde über die Motorhaube geschleudert und blieb regungslos am Boden liegen.