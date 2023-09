Vize-BM Anzengruber aus zwei Ausschüssen geworfen

Der Streit in der Innsbrucker ÖVP scheint zu eskalieren. Wie die „Krone“ bereits in ihrer Freitagsausgabe berichtete, ist Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP) von seinen Parteikollegen aus sämtlichen Ausschüssen entfernt worden. Grund dafür ist die Causa „ErlebnisCards“ - hier ist die Staatsanwaltschaft am Zug.