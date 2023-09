Bürgerinitiative muss ihr Schaufenster räumen

Felix Ganzer flatterte dieser Tage ein Schreiben der Baubehörde Hallein ins Haus. Der Architekt ist Sprecher jener Bürgerinitiative, die seit Monaten gegen die geplante Verbauung eines Halleiner Altstadt-Innenhofs mobil macht – die „Krone“ berichtete. Die Initiative hat ihren Sitz in Ganzers Büro. Im Schaufenster hat er Zeitungsartikel und Info-Zettel über die Protest-Aktivitäten aufgehängt. Diese müssen nun allerdings weg - so steht es in dem Schreiben. Die Zettel seien eine „konsenswidrige Schaufensterbeklebung“ und würden dem Ortsbildschutz gegenüberstehen.