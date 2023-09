LASK gegen Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE

Hartberg als Angstgegner

Die Oststeirer machten den Oberösterreichern zuletzt konstant das Leben schwer. Acht Spiele ist Hartberg in der Liga gegen den LASK ungeschlagen. Fünf Remis und drei Siege lautet die Bilanz aus diesen Partien. 3:0 siegte der TSV im vergangenen Oktober in Linz, im Frühjahr gab es ein 2:2 in der Steiermark. Aktuell kann das Aufeinandertreffen mit Blick auf die Tabelle als Spitzenspiel durchgehen. Hartberg hat sich nach dem dritten Saisonsieg in der Vorwoche gegen die Austria (2:1) auf den vierten Platz vorgeschoben. Auf den drittplatzierten LASK fehlen drei Zähler.