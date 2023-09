Vier Jugendliche rannten nach Überfall in Schule

„Wir sind uns wie im falschen Film vorgekommen“ – was am Dienstagnachmittag in einer Schule in Linz-Urfahr passiert ist, beschäftigt die Mitarbeiter noch immer. Vier Burschen hatten gegen 13 Uhr am mehr als drei Kilometer entfernten Linzer Hauptbahnhof einen Teenager bedroht und zehn Euro erbeutet.