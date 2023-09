Steiermark: 2 Pharma-Firmen investieren Millionen

So hat die GL Pharma der Familie Bartenstein in Lannach das neue Produktionswerk mit großem Bahnhof eröffnet - stolze 65 Millionen Euro ließ man sich die Anlage kosten, mit der sich die Produktionskapazität auf zehn Milliarden Einzeldosen pro Jahr mehr als verdoppeln wird. 100 neue Arbeitsplätze wurden damit geschaffen. Und wie Ilse und Martin Bartenstein verkündeten, werden in den nächsten Jahren drei bis fünf Jahren weitere 35 Millionen Euro in Lannach investiert.