Wenn der Bissen im Hals stecken bleibt

Medizinisch betrachtet werden Schluckstörungen in oropharyngeal und ösophageal eingeteilt: „Bei der oropharyngealen bzw. hohen Dysphagie besteht das Problem im Transport der Nahrung vom Mund in die Speiseröhre. Typische Symptome sind dabei v. a. wiederholtes Verschlucken und/oder Husten“, berichtet Dr. Philipp Schreiner, Klinische Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie, Universitätsklinik für Innere Medizin III, MedUni Wien in der „Ärzte Krone“.