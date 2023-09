Für Samariter hat letzter Wunsch oberste Priorität

Ein letztes Mal den Heimatort besuchen, für ein paar Stunden bei der Taufe des Urenkels dabei sein oder noch einmal den besten Freund beim Angeln treffen. All diese Wünsche klingen bescheiden, für Angehörige von Schwerkranken sind diese ob des Gesundheitszustands ihres geliebten Familienmitglieds aber oft nicht erfüllbar. Vielmehr braucht es in Fällen wie diese professionelle Betreuung und entsprechendes Equipment. Und genau an diesem Punkt setzt die Wunschfahrt-Aktion des Samariterbundes an.