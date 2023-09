Abwechslung pur: Ein Weg mit vielen Erlebnissen

Blick vom Wechsel bis ins Burgenland

Der aussichtsreiche Höhepunkt der Wanderung ist die Warte am Sippenkogel, wo der Blick vom Wechsel bis ins Burgenland und in die oststeirische Hügellandschaft reicht. Mit dem Römergrab tauchen wir in die Vergangenheit ein, und im Mineralosolium erleben wir ganz bewusst das Hier und Jetzt und lassen die positive Kraft von Heilsalz auf uns wirken. Fazit: Wandern von Erlebnis zu Erlebnis!