Alkotest positiv: Biker (60) bei Sturz verletzt

Ereignet hat sich der Unfall um kurz nach 9 Uhr. Der 60-Jährige fuhr mit dem Motorrad auf der Rotholzer Straße in Buch in westliche Richtung. „Auf der Höhe von Kilometer 4,6 kam er von der Fahrbahn ab“, heißt es von der Polizei. In weiterer Folge kam der Italiener zu Sturz.