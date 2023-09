Anker verkauft jetzt Brot & Gebäck von Gragger

In Zeiten, in denen alle Bäcker große Herausforderungen zu meistern haben, sind neue Wege gefragt. Darin sind sich Helmut Gragger und Ankerbrot Geschäftsführer Walter Karger einig. Die nun gestartete Zusammenarbeit zwischen Anker und Gragger Brot & Gebäck hat es in dieser Form in der Branche noch nie gegeben.