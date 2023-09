„Das gelbe Haus“: Swingerpartys im Familienhotel

Eine eher ungewöhnliche Urlaubskombination bietet Jens L., Betreiber eines Erlebnis- und Familienhotels in Obervellach, an. Und zwar will er ab 6. Oktober Gästen Swingerpartys ermöglichen. Anrainer der Oberkärntner Gemeinde schlagen Alarm, der Betreiber kontert und die Behörde kontrolliert.