Arbeiter am Dixiklo: „Auf einmal hat‘s geschnallt“

Dass er am Dienstag ein paar sehr aufmerksame Schutzengel hatte, wird Jürgen Wagner nicht so schnell vergessen. „Auf einmal hat es geschnallt“, erinnert sich der Salzburger an den Moment, als ein Lkw in seine Baustelle krachte und das Toilettenhäuschen, in dem er saß, eingeklemmt wurde - die „Krone“ berichtete. „Als ich gesehen habe, wie die Wand auf mich zugekommen ist, habe ich noch die Beine angehoben. Ich weiß nicht, ob sie sonst eingeklemmt gewesen wären.“