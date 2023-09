Salzburger zittern in CL um Einsatz von Stamm-Duo

Während Gerhard Struber in seinen ersten Wochen als Salzburg-Trainer nie aus dem Vollen schöpfen konnte, hat er beim Champions-League-Start in Lissabon beinahe den ganzen Kader zur Verfügung. Hinter den Einsätzen von Oumar Solet und Lucas Gourna-Douath, die beide angeschlagen sind, steht aber ein Fragezeichen. „Da werden wir noch drüber schlafen und am Spieltag entscheiden. Es sieht aber ganz gut aus“, sagte Struber.