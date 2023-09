Steaming Satellites ließen Gefühlen freien Lauf

Am Ende ist alles gut

Zu Beginn reicht es einfach mal: „I think I‘ve had enough“ heißt der Opener, der die Rundschau „in Sachen Selbstreflexion, Selbstakzeptanz und Wertschätzungen anderen gegenüber“ startet. „Und am Ende steht dann als Quintessenz: Alles ist gut, solange wir nicht durchdrehen“, schmunzelt Borchardt. „Dieses Segelschiff habe ich immer schon gesehen“, spricht er das Cover an. „Zunächst wusste ich aber nicht, wo die Reise hingeht. Jetzt weiß ich: Zurück zu einem selber.“ Dabei sind die Songs mitunter nicht einfach für ihn zu hören. „Das Album hat mich zurückgeholt in diese Zeit, in diese Krise. Mich persönlich wühlt es ein bisschen auf.“